ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

السودان يتهم دولا غربية بالتدخل في شؤونه

الخميس 28/فبراير/2019 - 09:14 ص
السودان يتهم دولا غربية بالتدخل في شؤونه
احتجاجات السودان
طباعة
Advertisements
وكالات
 
Advertisements

اتهمت وزارة الخارجية السودانية دولاً غربية بالتدخل في الشأن السوداني الداخلي، وقالت إن تلك الدول تمنح نفسها تفويضاً خاصاً للتعامل مع قضايا السودان، مؤكدة أنها لن تقبل بذلك.

 

وكانت مجموعة دول تضم أمريكا وبريطانيا، النرويج وكندا، أعربت عن قلقها من الوضع في السودان وإصدار أوامر الطوارئ، فضلاً عن تعيين الرئيس البشير أعضاء عسكريين وأمنيين في مناصب حكومية عليا.

 

واعتبرت تلك الدول في بيان صادر باسمها، أن القصد من ذلك هو تجريم الاحتجاجت السلمية والسماح للقوات الأمنية بممارسة أعمالها القمعية والإفلات من العقاب.

 

وشددت الدول على وجود حاجة ملحة لمزيد من الإصلاح السياسي، وقالت إن ذلك لن يتحقق بإطلاق النار وتجريم المحتجين السلميين

 

وقالت الخارجية السودانية في بيان لها نشرته وكالة الأنباء الرسمية، إنه حتى إن كانت الدول الثلاث من الضامنين لاتفاقية السلام الشامل في 2005، إلا أن ذلك لا يعني أن لديها تفويضاً مفتوحاً للتدخل في شؤون السودان الداخلية.

 

واعتبرت أن الإعلان عن حالة الطوارئ أمر معروف في القانون الدولي، ويقره العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية، وتمارسه العديد من الدول.

Advertisements
المزيد عن: قضايا السودان دول غربية السودان احتجاجات السودان
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس ملك إسبانيا
فالنسيا
x
22:00
ريال بيتيس
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
التعاون
x
15:00
الاتفاق
احد
x
18:05
الفتح
الشباب
x
19:30
النصر
الدوري المصري الممتاز
الجونة
x
16:00
بتروجت