السودان يتهم دولا غربية بالتدخل في شؤونه
اتهمت وزارة الخارجية
السودانية دولاً غربية بالتدخل في الشأن السوداني الداخلي، وقالت إن تلك الدول تمنح
نفسها تفويضاً خاصاً للتعامل مع قضايا السودان، مؤكدة أنها لن تقبل بذلك.
وكانت مجموعة دول
تضم أمريكا وبريطانيا، النرويج وكندا، أعربت عن قلقها من الوضع في السودان وإصدار أوامر
الطوارئ، فضلاً عن تعيين الرئيس البشير أعضاء عسكريين وأمنيين في مناصب حكومية عليا.
واعتبرت تلك الدول
في بيان صادر باسمها، أن القصد من ذلك هو تجريم الاحتجاجت السلمية والسماح للقوات الأمنية
بممارسة أعمالها القمعية والإفلات من العقاب.
وشددت الدول على
وجود حاجة ملحة لمزيد من الإصلاح السياسي، وقالت إن ذلك لن يتحقق بإطلاق النار وتجريم
المحتجين السلميين
وقالت الخارجية
السودانية في بيان لها نشرته وكالة الأنباء الرسمية، إنه حتى إن كانت الدول الثلاث
من الضامنين لاتفاقية السلام الشامل في 2005، إلا أن ذلك لا يعني أن لديها تفويضاً
مفتوحاً للتدخل في شؤون السودان الداخلية.
واعتبرت أن الإعلان
عن حالة الطوارئ أمر معروف في القانون الدولي، ويقره العهد الدولي للحقوق السياسية
والمدنية، وتمارسه العديد من الدول.
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