طقس سيء وأمطار في محافظة الدقهلية

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تساقطت أمطار متوسطة على معظم قرى ومدن ومراكز محافظة الدقهلية، اليوم الخميس، وتسببت في وجود بعض الكثافات في مداخلدالقري وتكون بعض برك المياة وتوقف حركة الصيد ببحيرة المنزلة.



وأعلنت شركة مياه الدقهلية، تجهيز 2117 غرفة صرف لاستيعاب مياه الامطار والسيول ووجه محافظ الدقهلية بالتوسع في إنشاء بلاعات تستوعب مياه الأمطار.



ومن جانبه وجه محافظ الدقهلية الدكتور كمال جاد شاروبيم برفع جميع الأجهزة التنفيذية حالة الاستنفار في جميع مدن ومراكز وأحياء المحافظة لمواجهة سقوط الأمطار وسحب تجمعات المياه على مستوى المحافظة للتعامل مع الامطار أولا بأول وسحب المياه المتجمعة نتيجة سقوطها من الشوارع حتى لا تتأثر حركة المرور للمواطنين والسيارات.

تساقطت أمطار متوسطة على معظم قرى ومدن ومراكز محافظة الدقهلية، اليوم الخميس، وتسببت في وجود بعض الكثافات في مداخلدالقري وتكون بعض برك المياة وتوقف حركة الصيد ببحيرة المنزلة.



وأعلنت شركة مياه الدقهلية، تجهيز 2117 غرفة صرف لاستيعاب مياه الامطار والسيول ووجه محافظ الدقهلية بالتوسع في إنشاء بلاعات تستوعب مياه الأمطار.



ومن جانبه وجه محافظ الدقهلية الدكتور كمال جاد شاروبيم برفع جميع الأجهزة التنفيذية حالة الاستنفار في جميع مدن ومراكز وأحياء المحافظة لمواجهة سقوط الأمطار وسحب تجمعات المياه على مستوى المحافظة للتعامل مع الامطار أولا بأول وسحب المياه المتجمعة نتيجة سقوطها من الشوارع حتى لا تتأثر حركة المرور للمواطنين والسيارات.