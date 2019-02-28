طقس سيء وأمطار في محافظة الدقهلية
الخميس 28/فبراير/2019 - 09:07 ص
الفجر
Advertisements
Advertisements
تساقطت أمطار متوسطة على معظم قرى ومدن ومراكز محافظة الدقهلية، اليوم الخميس، وتسببت في وجود بعض الكثافات في مداخلدالقري وتكون بعض برك المياة وتوقف حركة الصيد ببحيرة المنزلة.
وأعلنت شركة مياه الدقهلية، تجهيز 2117 غرفة صرف لاستيعاب مياه الامطار والسيول ووجه محافظ الدقهلية بالتوسع في إنشاء بلاعات تستوعب مياه الأمطار.
ومن جانبه وجه محافظ الدقهلية الدكتور كمال جاد شاروبيم برفع جميع الأجهزة التنفيذية حالة الاستنفار في جميع مدن ومراكز وأحياء المحافظة لمواجهة سقوط الأمطار وسحب تجمعات المياه على مستوى المحافظة للتعامل مع الامطار أولا بأول وسحب المياه المتجمعة نتيجة سقوطها من الشوارع حتى لا تتأثر حركة المرور للمواطنين والسيارات.
وأعلنت شركة مياه الدقهلية، تجهيز 2117 غرفة صرف لاستيعاب مياه الامطار والسيول ووجه محافظ الدقهلية بالتوسع في إنشاء بلاعات تستوعب مياه الأمطار.
ومن جانبه وجه محافظ الدقهلية الدكتور كمال جاد شاروبيم برفع جميع الأجهزة التنفيذية حالة الاستنفار في جميع مدن ومراكز وأحياء المحافظة لمواجهة سقوط الأمطار وسحب تجمعات المياه على مستوى المحافظة للتعامل مع الامطار أولا بأول وسحب المياه المتجمعة نتيجة سقوطها من الشوارع حتى لا تتأثر حركة المرور للمواطنين والسيارات.
تساقطت أمطار متوسطة على معظم قرى ومدن ومراكز محافظة الدقهلية، اليوم الخميس، وتسببت في وجود بعض الكثافات في مداخلدالقري وتكون بعض برك المياة وتوقف حركة الصيد ببحيرة المنزلة.
وأعلنت شركة مياه الدقهلية، تجهيز 2117 غرفة صرف لاستيعاب مياه الامطار والسيول ووجه محافظ الدقهلية بالتوسع في إنشاء بلاعات تستوعب مياه الأمطار.
ومن جانبه وجه محافظ الدقهلية الدكتور كمال جاد شاروبيم برفع جميع الأجهزة التنفيذية حالة الاستنفار في جميع مدن ومراكز وأحياء المحافظة لمواجهة سقوط الأمطار وسحب تجمعات المياه على مستوى المحافظة للتعامل مع الامطار أولا بأول وسحب المياه المتجمعة نتيجة سقوطها من الشوارع حتى لا تتأثر حركة المرور للمواطنين والسيارات.
وأعلنت شركة مياه الدقهلية، تجهيز 2117 غرفة صرف لاستيعاب مياه الامطار والسيول ووجه محافظ الدقهلية بالتوسع في إنشاء بلاعات تستوعب مياه الأمطار.
ومن جانبه وجه محافظ الدقهلية الدكتور كمال جاد شاروبيم برفع جميع الأجهزة التنفيذية حالة الاستنفار في جميع مدن ومراكز وأحياء المحافظة لمواجهة سقوط الأمطار وسحب تجمعات المياه على مستوى المحافظة للتعامل مع الامطار أولا بأول وسحب المياه المتجمعة نتيجة سقوطها من الشوارع حتى لا تتأثر حركة المرور للمواطنين والسيارات.
Advertisements
المزيد عن: شبورة مائية سقوط أمطار درجات الحرارة المتوقعة درجات الحرارة حرارة الجو حالة الطقس اليوم حالة الطقس حالة الجو اليوم حالة الأرصاد اليوم حالة الأرصاد تساقط أمطار الطقس اليوم الطقس الحرارة المتوقعة أمطار أرصاد اليوم