ماذا قال كلوب عن محمد صلاح بعد الفوز على واتفورد

تغزل الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول، في ثنائي الفريق محمد صلاح وساديو ماني، عقب الفوز على واتفورد بخماسية نظيفة، على ملعب الأنفيلد في الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كلوب في تصريحات نشرتها bbc عقب اللقاء: هذا فقط إظهار من اللاعبين كيف هم يستمتعون بكرة القدم، فهذه كانت إشارة مهمة، أنت تعرف ماذا يكتب ويقال عنا، وهذا ليس صحيحا بالطبع.

وأضاف كلوب: محمد صلاح قدم مباراة خارقة، وماني سجل هدفا ذكيا، وثلاثي الوسط كانوا رائعين، وقلبي الدفاع لعبوا بشكل مذهل، نحن فزنا 5-0 لذلك أنت لا تتحدث عنهم ولكنهم ظهروا بشكل مميز، حتى أليسون كان عظيما.

وتابع كلوب عن أليكساندر أرنولد،:جميع العرضيات كانت رائعة، لذلك هي ليلة مميزة، لقد سجل ضربة حرة رائعة في آخر مواجهة أمام واتفورد، ولا أذكر آخر مرة قام بهاتريك في صناعة الأهداف.

واختتم كلوب: أردنا استخدام قوتنا ومهاراتنا، ولكن المباريات مختلفة، واتفورد غير أسلوبه من أجلنا، لقد استغلينا المساحة بشكل جيد، لكن صلاح لم يكن يحظى بفرصة كبيرة للعب.