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البيت الأبيض: انتهاء مباحثات ترامب وكيم قبل المدة المكرسة لها

الخميس 28/فبراير/2019 - 08:55 ص
البيت الأبيض: انتهاء مباحثات ترامب وكيم قبل المدة المكرسة لها
ترامب وكيم
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وكالات
 
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أعلن البيت الأبيض أنه حدث تغيير في جدول قمة كيم ترامب في هانوي، وأن المباحثات ستنتهي قبل المدة المكرسة لها.

 

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارا ساندرز: "لا تزال المفاوضات مستمرة، لكنها ستنتهي خلال الـ30 أو الـ40 دقيقة المقبلة، وبعد ذلك سيعود ترامب إلى فندقه".

 

كما تم تقديم موعد المؤتمر الصحفي المشترك من الساعة 16:00 وحتى 14:00 بالتوقيت المحلي لهانوي، دون أن ترد أي تفاصيل إضافية.

 

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