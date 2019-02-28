البيت الأبيض: انتهاء مباحثات ترامب وكيم قبل المدة المكرسة لها
الخميس 28/فبراير/2019 - 08:55 ص
وكالات
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أعلن البيت الأبيض أنه حدث تغيير في جدول
قمة كيم ترامب في هانوي، وأن المباحثات ستنتهي قبل المدة المكرسة لها.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارا
ساندرز: "لا تزال المفاوضات مستمرة، لكنها ستنتهي خلال الـ30 أو الـ40 دقيقة المقبلة،
وبعد ذلك سيعود ترامب إلى فندقه".
كما تم تقديم موعد المؤتمر الصحفي المشترك
من الساعة 16:00 وحتى 14:00 بالتوقيت المحلي لهانوي، دون أن ترد أي تفاصيل إضافية.
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