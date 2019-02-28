البيت الأبيض: انتهاء مباحثات ترامب وكيم قبل المدة المكرسة لها

أعلن البيت الأبيض أنه حدث تغيير في جدول قمة كيم ترامب في هانوي، وأن المباحثات ستنتهي قبل المدة المكرسة لها.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارا ساندرز: "لا تزال المفاوضات مستمرة، لكنها ستنتهي خلال الـ30 أو الـ40 دقيقة المقبلة، وبعد ذلك سيعود ترامب إلى فندقه".

كما تم تقديم موعد المؤتمر الصحفي المشترك من الساعة 16:00 وحتى 14:00 بالتوقيت المحلي لهانوي، دون أن ترد أي تفاصيل إضافية.