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الجونة يصارع بتروجت في الدوري

الخميس 28/فبراير/2019 - 08:34 ص
الجونة يصارع بتروجت في الدوري
الاهلي
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الفجر الرياضي
 
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يصارع اليوم الخميس فريق الجونة نظيره بتروجت في الجولة الخامسة والعشرين من الدوري المصري الممتاز في الرابعة عصرا على استاد الجونة.

وخسر الجونة من الأهلي بهدفين مقابل هدف بينما فاز بتروجت على الداخلية بهدفين دون رد فى الجولة الاخيرة بالدوري .
 
ويحتل الجونة المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة ومازال لديه مباراة مؤجلة فيما يحتل بتروجت المركز الثانى عشر برصيد 25 نقطة.
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