فالنسيا يواجه بيتيس من أجل حسم المتأهل لنهائي الكأس

يواجه ريال بيتيس نظيره فالنسيا، في العاشرة مساء اليوم، الخميس، على ملعب "ميستايا" معقل "الخفافيش"، ضمن منافسات إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.



وكان فالنسيا قد تعادل في مباراة الذهاب بنتيجة 2-2 التى أقيمت على ستاد "بينتو فيامارين"، بهدفين لكل منهما وهو الأقرب للتأهل للمباراة النهائية.

ويسعى فالنسيا لتحقيق الفوز بأى نتيجة من أجل حجز مقعده فى نهائى كأس الملك أو على الأقل التعادل السلبى أو الإيجابى 1/1، فيما يحتاج ريال بيتيس لتحقيق الإنتصار على فالنسيا الذى يتسلح بجماهيره من أجل التأهل.