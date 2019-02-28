"الهلال الأحمر الإماراتي" يفتتح عيادتي أسنان في المجمعات الصحية فى عدن اليمنية

افتتحت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي اليوم الأربعاء، عيادتين للأسنان في المجمع الصحي بالتواهي والمجمع الصحي بالقلوعة فى عدن باليمن.

وحضر الافتتاح ممثلوا الهلال الأحمر الإماراتي محمد الكعبي و سلطان الشامسي ومدير عام مديرية التواهي عبد الحميد الشعيبي ومديرة مكتب الصحة بالمديرية الدكتورة إقبال علي شايف وعدد من المسؤولين في مديرية التواهي.

وأشادت الدكتورة إقبال بدعم الهلال الأحمر الإماراتي لمكتب الصحة بالمديرية على تأهيل المبنى ورفده بعدد من الأجهزة الحديثة بما فى ذلك تجهيز عيادات الأسنان بالكراسي الحديثة مع ملحقاتها حيث ستخدم ما يزيد عن 80 ألف نسمة في المديرية.

من جانبهما ثمّنت مدير المجمع الصحي بالتواهي الدكتورة عبير عبده نعمان والدكتورة هلا إبراهيم محمد مديرة المجمع الصحي بالقلوعة الدعم الذي قدمته دولة الإمارات عبر ذراعها الإنساني الهلال الأحمر الإماراتي للمجمع.