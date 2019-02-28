الأهلي يجهز مفاجأة لـ"أحمد فتحي"

يجهز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لاعب القلعة الحمراء أحمد فتحي بعد العودة من الإصابة، حيث أصبح جاهزا لخوض تدريبات ومباريات الفريق الأحمر بشكل طبيعي.





وبدأ الجهاز الفني للأهلي بقيادة ماتن لاسارتي فى توظيف أحمد فتحي فى منطقة وسط الملعب بالتدريبات الأخيرة، من أجل الدفع به فى هذا المركز خلال الفترة المقبلة.





يأتي ذلك بعدما حجز محمد هاني مكانا في التشكيلة الأساسية للأهلي في مركز الظهير الأيمن الذي كان يشغله احمد فتحي.



