الأهلي يجهز مفاجأة لـ"أحمد فتحي"
الخميس 28/فبراير/2019 - 06:49 ص
الفجر الرياضي
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يجهز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لاعب القلعة الحمراء أحمد فتحي بعد العودة من الإصابة، حيث أصبح جاهزا لخوض تدريبات ومباريات الفريق الأحمر بشكل طبيعي.
وبدأ الجهاز الفني للأهلي بقيادة ماتن لاسارتي فى توظيف أحمد فتحي فى منطقة وسط الملعب بالتدريبات الأخيرة، من أجل الدفع به فى هذا المركز خلال الفترة المقبلة.
يأتي ذلك بعدما حجز محمد هاني مكانا في التشكيلة الأساسية للأهلي في مركز الظهير الأيمن الذي كان يشغله احمد فتحي.
وعقد الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة مع لاعبيه قبل انطلاق مران الفريق الأحمر، على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.
وطلب لاسارتي من لاعبيه مواصلة تحقيق الانتصارات في بطولة الدوري الممتاز، والاستمرار في الضغط على فرق الصدارة.
كما طلب لاسارتي من لاعبيه ضرورة التركيز في الفترة المقبلة، وتحقيق نتائج إيجابية.
وأدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فقرة بدنية وأحمال متنوعة على هامش مران الفريق اليوم الأربعاء والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.
وقاد الفقرة البدنية أليخاندرو مخطط أحمال الفريق، وحسين عبد الدايم مساعد مدرب الأحمال، وذلك لرفع اللياقة البدنية للاعبي الفريق الأحمر.
واستأنف الأهلي تدريباته على ستاد مختار التتش بعد الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة ٤٨ ساعة عقب الفوز على الجونة بهدفين مقابل هدف.
ويستعد الأهلي لمواجهة بتروجت مساء الاثنين المقبل على ستاد السلام في إذار مباريات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.
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