ميرهان حسين عن ضحايا حادث قطار محمطة مصر: "يعجز اللسان عن الكلام"

وجهت الفنانة ميريهان حسين، رسالة لضحايا حريق قطار محطة مصر، الذي اندلع صباح أمس، الأربعاء، وأسفر عن مصرع وإصابة العشرات.





وكتبت "ميرهان"‏‏‏، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، "يوم محزن يعجز اللسان عن وصفه يارب انزل الصبر والسلوان على اهالى الشهداء واشفي المصابين انت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك".





كان حريق كبير شب داخل جرار أحد القطارات بمحطة مصر نتيجة اصطدامه بأحد أرصفة المحطة وتمكنت وحدات الإطفاء السيطرة على النيران برصيف رقم 6 بمحطة مصر.



