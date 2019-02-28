تعرف على رسالة أصالة لضحايا حادث قطار محطة مصر

نعت النجمة السورية أصالة، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، ضحايا حريق قطار محطة مصر، الذي اندلع صباح أمس، الأربعاء، وأسفر عن مصرع وإصابة العشرات.





وكتبت "أصالة"‏‏‏: "الله يرحمهم ويغفر لهم ويصبر قلوب اهاليهم وينصر وطنهم ويحمية يارب العالمين".



