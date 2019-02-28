تعرف على رسالة أصالة لضحايا حادث قطار محطة مصر
الخميس 28/فبراير/2019 - 06:29 ص
الفجر الفني
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نعت النجمة السورية أصالة، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، ضحايا حريق قطار محطة مصر، الذي اندلع صباح أمس، الأربعاء، وأسفر عن مصرع وإصابة العشرات.
وكتبت "أصالة": "الله يرحمهم ويغفر لهم ويصبر قلوب اهاليهم وينصر وطنهم ويحمية يارب العالمين".
كان حريق كبير شب داخل جرار أحد القطارات بمحطة مصر نتيجة اصطدامه بأحد أرصفة المحطة وتمكنت وحدات الإطفاء السيطرة على النيران برصيف رقم 6 بمحطة مصر.
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