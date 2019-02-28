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سرقة منزل نجم ريال مدريد أثناء الكلاسيكو

الخميس 28/فبراير/2019 - 06:38 ص
سرقة منزل نجم ريال مدريد أثناء الكلاسيكو
ريال مدريد
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تعرض منزل الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني للسرقة في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء.

وحسب ما قاله الصحفي الإسباني الشهير جوسيب بيدريول خلال برنامجه الـEl chiringuito الإسباني، فإن منزل بنزيمة تعرض للسرقة، أثناء مباراة كلاسيكو الكأس ضد برشلونة.

وقد شارك بنزيمة بشكل أساسي في خسارة ريال مدريد أمام برشلونة بنتيجة 3-0 ، ليودع الفريق الملكي بطولة كأس ملك إسبانيا من الدور نصف النهائي.

وأوضح بيدريول أن منزل اللاعب الفرنسي بنزيمة تعرض للأقتحام والسرقة دون الكشف عن قيمة المسروقات.
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