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مدرب حراس الإسماعيلي ينتقد اختيارات أجيري

الخميس 28/فبراير/2019 - 06:18 ص
مدرب حراس الإسماعيلي ينتقد اختيارات أجيري
اجيري
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الفجر الرياضي
 
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انتقد سعفان الصغير، مدرب حراس مرمى الإسماعيلي، اختيارات المكسيكي أجيري، المدير الفني للمنتخب، لحراس المرمى، للانضمام إلى معسكر الفراعنة، استعدادا لمبارتي النيجر في تصفيات أمم أفريقيا، ونيجيريا الودية.

وقال سعفان الصغير في تصريحات تلفزيونية: "كان لابد من انضمام شريف إكرامي حارس الأهلي، خاصة وأنه لديه خبرة كبيرة، ويستحق التواجد على حساب محمد أبو جبل حارس سموحة".

وأضاف سعفان الصغير: " مندهش من عدم انضمام محمد عواد، حارس مرمى الوحدة السعودي، رغم أنه سيكون جاهزا قبل المباراتين".

وضم أجيري 4 حراس مرمى للمنتخب وهم أحمد الشناوى ومحمود جنش ومحمد أبو جبل وعامر عامر.

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