ساديو ماني يحقق رقما مميزا في البريميرليج

سجل النجم السنغالي ساديو ماني هدفين خلال فوز فريقه ليفربول على واتفورد (5-0) الأربعاء، بالجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.





وقالت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، إنّ ماني شارك في 8 أهداف بـ5 مباريات أمام واتفورد بقميص ليفربول، حيث أحرز 5، وصنع 3 أهداف.





وأوضحت شبكة سكواكا للإحصائيات، أن ماني وصل إلى هدفه رقم 14 في الدوري الإنجليزي حتى الآن، وهو أعلى عدد من الأهداف يبلغه السنغالي في موسم واحد بالبريميرليج.