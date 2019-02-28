ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

قائمة الجونة لمواجهة بتروجت

الخميس 28/فبراير/2019 - 05:26 ص
قائمة الجونة لمواجهة بتروجت
طباعة
Advertisements
الفجر الرياضي
 
Advertisements

أعلن الجهاز الفني لنادي الجونة، بقيادة حمادة صدقي، قائمة الفريق استعدادا لمواجهة بتروجت في الرابعة من عصر اليوم، الخميس، ضمن منافسات الجولة ٢٤ للدوري الممتاز.

وتضم القائمة كل من:

محمود الغرباوي
 عمر رضوان
هيثم محمد
عمرو سعداوي
احمد علي
لؤي وائل
احمد سعيد اوكا
محمود الجزار
سيرج اكا
أكرم توفيق
اسلام رشدي
اسلام عبد النعيم
احمد ياسر ريان
احمد حمدي
محمد ناجي جدو
جاتوش بانوم
احمد عيد
احمد حسن مكي
محمد نادي
محمد محسن ليله

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يتوج بطلًا للدوري المصري ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس ملك إسبانيا
فالنسيا
x
22:00
ريال بيتيس
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
التعاون
x
15:00
الاتفاق
احد
x
18:05
الفتح
الشباب
x
19:30
النصر
الدوري المصري الممتاز
الجونة
x
16:00
بتروجت