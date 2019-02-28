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رقم مميز لـ فان ديك بعد تألقه أمام واتفورد

الخميس 28/فبراير/2019 - 05:08 ص
رقم مميز لـ فان ديك بعد تألقه أمام واتفورد
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مني العوضي
 
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شهد لقاء ليفربول مع واتفورد تألق كبير من جانب المدافع الهولندي فيرجيل فان ديك الذي سجل هدفين في شباك منافسه، وذلك في المباراة التي انتهت لصالح الأحمر بخماسية نظيفة بالجولة الـ28 من الدوري الانجليزي.

وقال موقع "أوبتا"، أن فيرجيل فان دايك أصبح خامس لاعب هولندي يسجل هدفين بالرأس في مباراة واحدة في الدوري الممتاز، بعد رود فان نيستلروي وجورجينيو وينالدوم وكولينز جون ويرون بوره.

وجاءت خماسية ليفربول في شباك واتفورد عن طريق كلاً من؛ "ماني "هدفين" وفيرجيل فان ديك "هدفين" وديفوك أوريجي "هدف".

وبهذا الفوز؛ رفع نادي ليفربول رصيده للنقطة 69 في المركز الأول بصدارة جدول ترتيب فرق بطولة الدوري الانجليزي الممتاز بينما يتجمد رصيد واتفورد عند النقطة 40 في المركز الثامن بالبطولة.
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