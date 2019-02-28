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توتنهام يسجل أسوأ أرقامه في البريميرليج بعد الهزيمة من تشيلسي

الخميس 28/فبراير/2019 - 04:41 ص
توتنهام يسجل أسوأ أرقامه في البريميرليج بعد الهزيمة من تشيلسي
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مني العوضي
 
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سقط نادي توتنهام هوتسبر أمام تشيلسي بهدفين نظيفين، وذلك في المباراة التي جمعتهما على ملعب الستامفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي.

وقال موقع "أوبتا" أن توتنهام خسر في آخر 4 مباريات خارج ملعبه في كل البطولات، أسوأ أرقامه منذ ديسمبر 2008/فبراير 2009 (7 مباريات).

كما فاز توتنهام هوتسبر بـ 3 مباريات فقط من أصل 23 مباراة خارج ملعبه ضد الـ6 الكبار في الدوري الانجليزي الممتاز تحت قيادة ماوريسيو بوكيتينو.

وبهذا الفوز؛ رفع فريق تشيلسي رصيده إلى53 نقطة في المركز السادس من جدول الدوري الإنجليزي، بينما يظل توتنهام هوتسبير في المركز الثالث برصيد 60 نقطة.

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