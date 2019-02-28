كاسيميرو يعلق على ركلة جزاء برشلونة ويشيد بفينيسيوس

أكد كاسيميرو نجم ريال مدريد أحقية برشلونة في الحصول على ركلة جزاء كما أشاد بزميله في الفريق جونيور فينيسيوس وذلك عقب الخسارة من برشلونة بثلاثية نظيفة في مباراة العودة في الدور قبل النهائي لكأس إسبانيا.





وقال كاسيميرو في تصريحات صحفية عقب اللقاء : "إذا كنا نتحدث اليوم عن فينيسيوس وحده، سنكون غير عادلين بعض الشيء بسبب المباراة الرائعة التي قام بها".





وأضاف : "أعتقد أننا قمنا بشوط أول جيد جدًا، فينيسيوس يظهر إنه لاعب عظيم، إنه لاعب أول للفريق".





وتابع : "فينيسيوس مثل الجميع، لقد تأذى، اليوم لعبنا بشكل جيد لكن لم نذهب مع النتيجة".





وأردف قائلا : "كريستيانو ؟ لا يمكننا التحدث عن لاعب ليس موجود معنا حاليًا، علينا أن نُقاتل باللاعبين الذين نمتلكهم".





واستطرد قائلًا : "أعتقد أن ضربة الجزاء التي قمت بها واضحة، لم اعترض".





واختتم كاسيميرو تصريحاته قائلاً : "علينا التسجيل من الفرص التي نصنعها".