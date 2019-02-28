سواريز الأعلى.. تعرف على تقييم لاعبي برشلونة وريال مدريد بعد الكلاسيكو





تأهل نادي برشلونة إلى نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا بعد الفوز على ريال مدريد بثلاثية نظيف مساء الأربعاء في مباراة إياب دور نصف النهائي ليتأهل بمجموع مباراتي الذهاب والإياب (4-1).





وشهدت مباراة الإياب تألق كبير من السفاح الأوروجوياني "سواريز" الذي سجل هدفين في شباك ريال مدريد، ليقود فريقه إلى المباراة النهائية في إنتظار الفائز من فالنسيا وريال بيتيس.





وحصل سواريز على أعلى تقييم بين لاعبي نادي برشلونة من موقع "هو سكورد" بـ8.7 / 10 وذلك بعد تألقه في ليلة الكلاسيكو على ملعب السانتياجو برنابيو.





وفيما يلي نرصد لكم تقييم لاعبي برشلونة وريال مدريد بعد كلاسيكو الليلة:





- ريال مدريد:

حراسة المرمى: نافاس (5.5)





خط الدفاع: كارفخال (6.8) - فاران (5.5) - راموس (5.8)- ريجيلون (7.0)





خط الوسط: كروس (6.6) - مودريتش (6.5) - كاسيميرو (6.1) - فاسكيز (6.9)





خط الهجوم: فينسيوس (7.0)- كريم بنزيما (6.0)





- برشلونة:

حراسة المرمى: تير شتيجن (8.2)





خط الدفاع: سيميدو (6.9) - بيكيه (7.0) - لانجليت (7.4) - جوردي ألبا (7.0)





خط الوسط: بوسكيتس (7.0) - راكتيتش (7.3) - سيرجو روبرتو (6.7) - ديمبلي (7.3)





خط الهجوم: ليونيل ميسي (7.1) - لويس سواريز (8.7)



