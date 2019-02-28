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تقييم جيد لـ محمد صلاح بعد مشاركته أمام واتفورد

الخميس 28/فبراير/2019 - 12:46 ص
تقييم جيد لـ محمد صلاح بعد مشاركته أمام واتفورد
محمد صلاح
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مني العوضي
 
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حافظ نادي ليفربول على صدارته لجدول ترتيب الدوري الانجليزي وذلك بعد فوزه الكبير على واتفورد بخماسية نظيفة في مباراة الجولة الثامنة والعشرين من المسابقة.

وجاءت خماسية الأحمر عن طريق كلاً من؛ ماني "هدفين"، فان ديك "هدفين" وأوريجي "هدف"، فيما أصبح الريدز في صدارة جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 66 نقطة بينما يأتي بعده مانشستر سيتي بـ65 نقطة بالمركز الثاني.

وشارك محمد صلاح في المباراة أساسياً ورغم عدم تسجيل أهداف خلال اللقاء لكنه حصل على تقييم 8.4 /10 من موقع "هو سكورد" العالمي المتخصص في الإحصائيات الرياضية.

وفيما يلي نرصد لكم تقييم لاعبي ليفربول في مباراة واتفورد اليوم:

حراسة المرمى: أليسون بيكر (7.6)

خط الدفاع: آرنولد (9.4) - فان ديك (9.5) - ماتيب (7.6) - روبرتسون (8.2)

خط الوسط: ميلنر (7.6) - فابينيهو (7.8) - فاينالدوم (7.0)

خط الهجوم: صلاح (8.4) - ساديو ماني (8.2) - أوريجي (8.4)

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