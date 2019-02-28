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ميسي يسجل رقما قياسيا على ريال مدريد في البرنابيو

الخميس 28/فبراير/2019 - 12:44 ص
ميسي يسجل رقما قياسيا على ريال مدريد في البرنابيو
ميسي
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أحمد عصام
 
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نجح نادي برشلونة في تحقيق الفوز على ريال مدريد، بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعت بين الفريقين، ضمن منافسات إياب دور النصف نهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا.

وأصبح الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب نادي برشلونة أكثر لاعب بتاريخ البارسا تحقيقا للفوز على البرنابيو برصيد 11 انتصار.

وسوف يحل برشلونة ضيفا ثقيلا على نادي ريال مدريد مرة أخرى بعد مباراة الكأس، حيث سيلتقي الفريقان يوم السبت 2 مارس، في إطار منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني.

ويحتل البارسا صدارة ترتيب الليجا الإسبانية برصيد 57 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن أتليتكو مدريد صاحب المركز الثاني، بينما يحل ريال مدريد في المركز الثالث برصيد 45 نقطة.

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