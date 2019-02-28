مدرب برشلونة يكشف أسباب الفوز على ريال مدريد في الكأس
الخميس 28/فبراير/2019 - 12:40 ص
أحمد عصام
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أكد إرنستو فالفيردي المدير الفني لنادي برشلونة، انه يعتقد انه من الجيد الوصول لهذا الرقم لاي مدرب مع البارسا، حيث وصل مدرب برشلونة مع النادي إلى 100 مباراة.
وأضاف فالفيردي في تصريحات صحفية : "انا سعيد بالفوز هنا والوصول الى النهائي، واعتقد اننا فريق قوي ونتعامل بشكل جيد مع التصفيات".
وواصل عن سواريز : "كل الهدافين يمروا باوقات صعبة، عندما تسجل الاول تاتي الاهداف الاخرى بعد ذلك في جميع المباريات".
وأكمل فالفيردي : "تير شتيجن انقذنا كثيرا من الأهداف هذا الموسم وليس تلك المباراة فقط، والفار يساعد الحكام كثيرا".
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