سواريز يعلق على اكتساح برشلونة لريال مدريد

أعرب الأوروجوياني لويس سواريز مهاجم برشلونة عن سعادته الكبيرة عقب فوز فريقه على ريال مدريد بثلاثية نظيفة وتأهله لنهائي كأس ملك إسبانيا.





وقال سواريز عقب نهاية اللقاء :"أعتقد انها كانت مباراة رائعة وكنا نود أن نقدم مباراة مثل هذه".





وأضاف سواريز "برشلونة لديه أفضل اللاعبين في العالم ومثل هذه المباريات ندخل بكل حماس وقوة".





وتابع سواريز "كنا نعرف أن لا تعطي كأس الملك الأهمية القصوى ولكن ضد مدريد جئنا بقوة لأننا خرجنا ضدهم في الذهاب بنتيجة تعد سلبية".