أول تعليق من سولاري بعد السقوط المدوي أمام برشلونة
الخميس 28/فبراير/2019 - 12:29 ص
علي نبوي
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قال سولاري المدير الفني لفريق لريال مدريد بأن فريقه ظهر بمستوى مميز في مباراة اليوم أمام برشلونة بنصف نهائي كأس ملك إسبانيا، لكنه لم ينجح في التسجيل.
وأضاف سولاري عقب نهاية اللقاء :"بكل تاكيد لعبنا بتنظيم عالي لكن لم نسجل، وهو الأمر الذي كان ينقصنا".
وتابع سولاري: "نحن نشعر بالحزن لكن يجب علينا أن نتحسن في المباراة القادمة".
وواصل سولاري: "كانت لدينا فرص ولم نسجل، تسجيل الفرص مهم، نقص الريال الهدف، وخاصة في الشوط الأول كان لدينا فرصتين لفينيسيوس وواحدة لبنزيمة، وعلى اللاعبين أن يكونوا أكثر دقة".
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