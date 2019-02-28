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"مستقبل وطن" بالشرقية يكرم العاملين ومدير مستشفى ههيا المركزي

الخميس 28/فبراير/2019 - 12:16 ص
مستقبل وطن بالشرقية يكرم العاملين ومدير مستشفى ههيا المركزي
لحظة التكريم
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الفجر
 
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كرّم حزب مستقبل وطن بمحافظة الشرقية مركز ههيا، بقيادة الدكتور عادل جودة أمين الحزب، ومحمد المسلمي أمين العلاقات العامة بعض العاملين بمستشفي ههيا.

وأهدى محمد المسلمي، أمين العلاقات العامة، درع الحزب للدكتور أحمد حسن أبو هاشم، مدير مستشفى ههيا المركزي نظرًا للمجهودات التي يبذلها من أجل المستشفي وتقديه الخدمات الطبية للمريض.

كما تم تكريم الدكتورة أمنية عبدالرحمن علي، والأستاذة سهام حسن، لأدائها المتميز بالعمل في وحدة الكلى بههيا وخدمة المرضي.
"مستقبل وطن" بالشرقية يكرم العاملين ومدير مستشفى ههيا المركزي
"مستقبل وطن" بالشرقية يكرم العاملين ومدير مستشفى ههيا المركزي
"مستقبل وطن" بالشرقية يكرم العاملين ومدير مستشفى ههيا المركزي
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