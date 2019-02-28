أبرز أخبار التوك شو الأربعاء 27-2-2019
الخميس 28/فبراير/2019 - 12:27 ص
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رقية جمال - أمنية فوزي - كساب أحمد - داليا الحسين - نعيم يوسف
تناولت برامج "التوك شو" مساء الأربعاء العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
"السكة الحديد" تكشف حجم الخسائر المبدئية لحادث قطار محطة مصر
قال الإعلامي عمرو خليل، إن حادث قطار محطة مصر، تسبب في خسائر مبدئية قدرت حتى الآن بـ200 مليون جنيه، ومازال هناك حصر للخسائر، وفقًا لما أكده مصدر مطلع بهيئة السكة الحديد.
"الحكومة" عن حادث قطار محطة مصر: كل شيء سيعلن في وقته للمواطنين والرأي العام
وأكد "الرفاعي"، أن الحكومة حريصة على إيضاح الحقائق كاملة من خلال المختصين.
متحدث الصحة يكشف عن الحالة الصحية لمصابي حادث قطار محطة مصر
وأضاف "مجاهد"، أن هناك تنسيق تام بين وزيرة الصحة ووزير التعليم العالي، وعمداء كليات الطب بالجامعات المصرية فيما يخص مصابين حادث محطة مصر، موضحًا أن معظم الإصابات حروق من الدرجة الثانية والثالثة، ومعظم الحالات حالتهم متوسطة بإستثناء 5 حالات حالتهم حرجة، والحالات تتلقي الرعاية اللازمة طبقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.
"النقل": المواطن سيشعر بتحسن خدمات السكك الحديدية في النصف الأول من 2020
وتابع "عز"، أنه سوف يشعر المواطن بالتحسن في بداية النصف الأول من عام 2020.
منقذ مصابى حريق محطة مصر يروى تفاصيل جديدة عن الحادث (فيديو)
كشف وليد مرضي، الشاب الذي كان يحاول إطفاء ضحايا حريق قطار محطة مصر، تفاصيل إنقاذه للمصابين، موضحًا أن يعمل في كشك على رصيف المحطة، وكان متواجدًا في مكان وقوع الحادث.
"الأرصاد" تكشف موعد تحسن حالة الطقس
ولفت "عبدالعال" إلى أن الأحوال الجوية ستتحسن السبت المقبل، وستنحصر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية.
سائق قطار "محطة مصر": "مسؤول عن الحادث.. وسبت الجرار عشان أتخانق مع زميلي"
قال علاء فتحي، سائق قطار حادث محطة مصر، إن هناك قطارًا اصطدم به مما أدى لارتباكه، فقام بترك الجرار، ولم يوقفه، لكي يتشاجر مع سائق القطار.
"الوزراء": وزير النقل تقدم باستقالته اعترافًا منه بتحمله المسئولية السياسية
وأكد أن الدكتور هشام عرفات، وزير النقل تقدم باستقالته اعترافا منه بتحمله المسئولية السياسية، مضيًفا: "لم يطلب من وزير النقل تقديم استقالته".
تناولت برامج "التوك شو" مساء الأربعاء العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
"السكة الحديد" تكشف حجم الخسائر المبدئية لحادث قطار محطة مصر
قال الإعلامي عمرو خليل، إن حادث قطار محطة مصر، تسبب في خسائر مبدئية قدرت حتى الآن بـ200 مليون جنيه، ومازال هناك حصر للخسائر، وفقًا لما أكده مصدر مطلع بهيئة السكة الحديد.
"الحكومة" عن حادث قطار محطة مصر: كل شيء سيعلن في وقته للمواطنين والرأي العام
وأكد "الرفاعي"، أن الحكومة حريصة على إيضاح الحقائق كاملة من خلال المختصين.
متحدث الصحة يكشف عن الحالة الصحية لمصابي حادث قطار محطة مصر
وأضاف "مجاهد"، أن هناك تنسيق تام بين وزيرة الصحة ووزير التعليم العالي، وعمداء كليات الطب بالجامعات المصرية فيما يخص مصابين حادث محطة مصر، موضحًا أن معظم الإصابات حروق من الدرجة الثانية والثالثة، ومعظم الحالات حالتهم متوسطة بإستثناء 5 حالات حالتهم حرجة، والحالات تتلقي الرعاية اللازمة طبقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.
"النقل": المواطن سيشعر بتحسن خدمات السكك الحديدية في النصف الأول من 2020
وتابع "عز"، أنه سوف يشعر المواطن بالتحسن في بداية النصف الأول من عام 2020.
منقذ مصابى حريق محطة مصر يروى تفاصيل جديدة عن الحادث (فيديو)
كشف وليد مرضي، الشاب الذي كان يحاول إطفاء ضحايا حريق قطار محطة مصر، تفاصيل إنقاذه للمصابين، موضحًا أن يعمل في كشك على رصيف المحطة، وكان متواجدًا في مكان وقوع الحادث.
"الأرصاد" تكشف موعد تحسن حالة الطقس
ولفت "عبدالعال" إلى أن الأحوال الجوية ستتحسن السبت المقبل، وستنحصر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية.
سائق قطار "محطة مصر": "مسؤول عن الحادث.. وسبت الجرار عشان أتخانق مع زميلي"
قال علاء فتحي، سائق قطار حادث محطة مصر، إن هناك قطارًا اصطدم به مما أدى لارتباكه، فقام بترك الجرار، ولم يوقفه، لكي يتشاجر مع سائق القطار.
"الوزراء": وزير النقل تقدم باستقالته اعترافًا منه بتحمله المسئولية السياسية
وأكد أن الدكتور هشام عرفات، وزير النقل تقدم باستقالته اعترافا منه بتحمله المسئولية السياسية، مضيًفا: "لم يطلب من وزير النقل تقديم استقالته".
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