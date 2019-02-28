العثور على مقبرة يشتبه في أثريتها بمنطقة المقطم

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أعلنت منطقة آثار شرق القاهرة عن العثور على مقبرة، أثناء عمل الشركة الوطنيه للمقاولات بمحطة رفع المقطم، حيث اشتبه في أثريتها.



وأضاف البيان أن الدكتور خالد العناني وزير الآثار، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، وتوجيهات والدكتور أبوبكر عبدالله رئيس الإدارة المركزية للقاهرة والجيزة، وجهوا بسرعة تشكيل لجنة لفحص ومعاينة المقبرة.



وعلى الفور توجهت اللجنة المشكلة المشتركة من قطاعي الآثار الإسلامية والقبطية والآثار المصرية القديمة لمعاينة المقبرة الكائنة بمحطة رفع مياه المقطم التابعة لشركة مياه شرب القاهرة.



وتشكلت اللجنة من محمد عبدالله مدير عام مناطق شرق القاهرة، وأحمد ابراهيم مدير عام منطقة الإباجية والتونسي، وأمل صادق مدير إدارة الحفائر في القطاع، وعبد الرحيم محمد مفتش آثار المنطقة، وطه محمد معاون أملاك القطاع، وتم عمل محضر معاينة على الطبيعة.



والمقطم اسم يطلق على حافة وادي الشرقية كلها، ويقصد به على وجه التحديد ما يصف الناحية الشرقية الفسطاط والقاهرة، ويشغل هذا الجبل المناطق التي تقع شرق قلعة صلاح الدين الأيوبي ويعتبر من الجبال التي لعبت دورًا هاما في أعمال التشييد خلال العصرين القبطي والإسلامي، وهو المكان الذي دفن فيه الصحابي عمرو بن العاص.



وجبل المقطم يقع في محافظة القاهرة، وينقسم إلى ثلاث هضبات، وهي الهضبة العليا والهضبة الوسطى والهضبة السفلى أو الصغرى.



وكان جبل المقطم هو مفتاح الفتح الإسلامي للفسطاط عاصمة مصر في ذلك العصر، عندما استخدمه عمرو بن العاص للسيطرة على جميع أحياء الفسطاط من الأعلى، ومعرفة تحركات جيوش الأعداء والرد عليها، ومن الجدير بالذكر أن سفح المقطم به مقابر لبعض الصحابة.