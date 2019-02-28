حفل غنائي لفريق الفن الأصيل في ساقية الصاوي
الخميس 28/فبراير/2019 - 12:07 ص
الفجر الفني
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يستعد فريق كورال "الفن الأصيل"، لإحياء حفلًا غنائيًا في ساقية عبد المنعم الصاوي، وذلك يوم 10 مارس المقبل، على مسرح قاعة الحكمة.
يذكر أن فريق كورال الفن الأصيل يتكون من عدة هواة بمجالي الغناء والموسيقى الذين يغنون أجمل أغنيات التراث، وأعضاء الكورال من الهواة وأغلبهم من كبار السن، وكلهم يمارسون الغناء الجماعى والفردى الشرقى الأصيل منذ زمن طويل.
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