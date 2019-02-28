نادر سعد: الإهمال الجسيم ألقى بظلاله للأسف على كل شيء في السكة الحديد

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قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور هشام عرفات وزير النقل السابق قدم استقالته اليوم انطلاقًا من مسؤوليته السياسية عن الحادث، لافتًا إلى أن المسؤولية الجنائية تقع على من تسبب في الإهمال ما أدى لوقوع حادث محطة مصر الجديدة



وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الأربعاء، أن وزير النقل منذ توليه المسؤولية عمل بشكل ممتاز للغاية في كل القطاعات، خاصة السكة الحديدة، مضيفًا أن الوزارة صرفت على السكة الحديد مبلغ خرافي وصل لـ65 مليار جنيه منذ 2014، لكن الإهمال الجسيم ألقي بظلاله للأسف على كل شيء في السكة الحديد.



وأوضح أن المعلومات المتوفرة حتى الآن أن سبب الحادث ناتجة من إهمال جسيم من السائق.



وتقدم الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، باستقالته، اليوم للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء قبل الاستقالة.



وكلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالقيام مؤقتًا بمهام وزير النقل بالإضافة إلى مهام منصبه لحين تعيين وزير للنقل.



أصدر النائب العام المستشار نبيل صادق، بيانًا حول حادث اندلاع حريق بمحطة مصر، وجاء بالبيان: "أنه استكمالا للتحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى الحادث فقد تبين أن الجرار رقم 2310 مرتكب الحادثة، وأثناء سيره متجهًا إلى مكان التخزين تقابل مع الجرار رقم 2305 أثناء دورانه على خط مجاور عكس الاتجاه مما أدى إلى تشابكهما".



وتابع: "حال ذلك دون استمرار سير الجرار مرتكب الحادث فترك قائد الجرار الأخير كابينة القيادة دون أن يتخذ إجراءات إيقاف محرك الجرار وتوجه لمعاينة قائد الجرار الأخر رقم 2305 الذى قام بالرجوع للخلف لفك هذا التشابك مما أدى إلى تحرك الجرار مرتكب الحادث دون قائدة وانطلاقة بسرعة".



وانتقل إلى موقع الحادث اللجنة المنتدبة من النيابة العامة والمشكلة من المهندسين المختصين بهيئة القوات المسلحة والمكتب الاستشارى بالكلية العسكرية لإجراء المعاينة والفحص واعداد تقرير فنى عن اسباب الحادث والمتسبب فية ومانتج عنه من تلفيات.



كما تحفظت النيابة العامة على كاميرات المراقبة بموقع الحادث، وقام فريق من النيابة العامة بالانتقال إلى المصابين من جراء الحادث لسوالهم عن معلوماتهم وسبب ما لحق بهم من إصابات، وتواصل النيابة العامة التحقيقات.

