ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

حالة الطقس اليوم الخميس 28/2/2019 في الأردن

الخميس 28/فبراير/2019 - 12:00 ص
حالة الطقس اليوم الخميس 28/2/2019 في الأردن
حالة الطقس في الأردن
طباعة
Advertisements
 
Advertisements
يتابع الكثير من الأشخاص، حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة الفجر الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الخميس 28/2/2019 في الأردن؛ وفقًا لما أعلنه خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 28/2/2019 على مدن الأردن:-
حالة الطقس اليوم في الأردن:
إربد  8°
الرمثا  9°
الزرقاء  9°
الصافي  19°
العقبة  19°
الكرامة  15°
الكرك  9°
الكرك  10°
المزار  5°
المفرق  8°
جرش  8°
سحاب  7°
سوايلي  7°
سوايما  15°
عمان  7°
مادبا  8°
مدينة السلط  8°
مدينة الطفيلة  9°
معان  8°
وادي السير  7°
Advertisements
المزيد عن: غداً طقس العرب درجة الحرارة درجات الحرارة حالة الطقس اليوم النشرة الجوية الطقس اليوم الطقس الحالة الجوية الاردن اخبار الطقس Weather
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس ملك إسبانيا
فالنسيا
x
22:00
ريال بيتيس
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
التعاون
x
15:00
الاتفاق
احد
x
18:05
الفتح
الشباب
x
19:30
النصر
الدوري المصري الممتاز
الجونة
x
16:00
بتروجت