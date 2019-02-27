كورة لايف.. برشلونة وريال مدريد بث مباشر kora live اون لاين اليوم رابط شغال نصف نهائي كأس الملك

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة،يتطلع عشاق كرة القدم الإسبانية في مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي ريال مدريد إضافة إلى عشاق نادي برشلونة وأيضاً عشاق الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي لمعرفة القنوات المجانية المفتوحة التي سوف تقوم بنقل مباراة ريال مدريد وبرشلونة، ضمن مباريات الإياب في إطار الدور نصف النهائي في مسابقة كأس ملك إسبانيا 2018 / 2019 م.





وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم كافة القنوات المجانية الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة، إضافة إلى تردد القنوات المفتوحة على جميع الأقمار سواء القمر الصناعي نايل سات أو حتى القمر الصناعي عرب سات وأيضاً جميع الأقمار الأوروبية، والتي سوف تقوم بدورها بنقل مباراة ريال مدريد وبرشلونة في مسابقة كأس ملك إسبانيا.





القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة

القنَوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة، يرغب كل عاشق لنادي ريال مدريد وأيضاً كل عاشق لنادي برشلونة في مختلف أنحاء العالم في مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة في مساء يوم الأربعاء الموافق 27 فبراير 2019 على ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد.





وتُعتبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية هي الناقل الحصري والوحيد لمعظم مباريات كرة القدم سواء الأوروبية أو حتى الأفريقية وأيضاً الآسيوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك عبر قنواتها المشفرة المختلفة على القمر الصناعي نايل سات وأيضاً القمر الصناعي القطري سهيل سات.





ويُمكن لعشاق كرة القدم الإسبانية وخاصة عشاق نادي ريال مدريد وأيضاً عشاق نادي برشلونة متابعة مباراة ريال مدريد وبرشلونة في مسابقة كأس ملك إسبانيا عبر قناة بي إن سبورت HD3 وأيضاً قناة بي إن سبورت HD11، إضافة إلى قناة بي إن سبورت HD1 وأخيراً قناة بي إن سبورت HD15 مع العلم بأن جميع هذه القنوات تُعتبر مشفرة.





موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة والقنوات المفتوحة الناقلة للمباراة

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة، سوف يكون متاحاً أمام عشاق نادي ريال مدريد إضافة إلى عشاق نادي برشلونة وأيضاً عشاق كرة القدم الإسبانية في كل مكان حول العالم متابعة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بشكل مجاني عبر بعض القنوات المفتوحة المجانية على مختلف الأقمار الأوروبية.





ومن المنتظر أن تنطلق مباراة ريال مدريد وبرشلونة في مساء يوم الأربعاء الموافق 27 فبراير 2019، وذلك بداية من الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم الخميس بتوقيت أبوظبي.





وإليكم الآن جميع القنوات المجانية والمفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في مسابقة كأس ملك إسبانيا:





قناة DUHOK HD / التردد، 11188 عمودي / معدل الترميز، 1774 / القمر، NSS 57°E.

قناة ARENA SPORT / التردد، 11512 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر Eutelsat.

قناة Idman / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة CBC SPORT HD / التردد، 11135 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة Iran 3 / التردد، 11555 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، Intelsat 902.

قناة IRIB Varzesh / التردد، 11881 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، ARABSAT.

قناة Rah-e-Farda / التردد، 11293 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Afghansat 1.

قناة Syria Sport / التردد، 10986 أفقيِ / معدل الترميز، 12110 / القمر، EXPRESS AM44.

قناة AZ Tv / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة 3 Sport / التردد، 11293 عمودي / التردد، 11293 عمودي / القمر، Afghansat 1.

ويعود أكبر انتصار حققه فريق ريال مدريد على حساب نظيره فريق برشلونة منذ عام 2008 إلى يوم الأربعاء الموافق 7 مايو 2008، وحينها فاز فريق ريال مدريد بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد في إطار مسابقة الدوري الإسباني، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين وقتها على ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية.





أما أكبر انتصار حققه فريق برشلونة على حساب نظيره فريق ريال مدريد منذ عام 2009، فكان في يوم السبت الموافق 2 مايو 2009 في إطار مسابقة الدوري الإسباني، وحينها فاز فريق برشلونة بنتيجة ستة أهداف مقابل هدفين، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين وقتها على ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد.