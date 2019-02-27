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الأردن: 24 مركز إخلاء في "الزعتري" لمواجهة الظروف الجوية

الأربعاء 27/فبراير/2019 - 09:03 م
الأردن: 24 مركز إخلاء في الزعتري لمواجهة الظروف الجوية
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وكالات
 
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كشفت إدارة مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن أنها وفرت 24 مركز إخلاء كبير، بمعدل مركزين في كل قطاع من قطاعات المخيم الـ12، تحسباً للظروف الجوية الطارئة والمتوقعة بسبب توقع هطول أمطار غزيرة وثلوج، بسبب اقتراب منخفض قطبي من الأردن.



وبينت أن مراكز الإخلاء ستخصص لتوفير مأوى لكل لاجئ يتضرر مسكنه من الظروف الجوية، في انتظار إعادة تأهيل كرفانه من جديد. 



وقالت الإدارة في تصريح صحفي إن مراكز الإخلاء تحتوي على كل متطلبات الحياة، من أغطية، ووسائل تدفئة، ومواد تموينية لتحضير وجبات الطعام.



ويُذكر أن الزعتري في محافظة المفرق، يضم 60 ألف لاجئ سوري، موزعين على 26 ألف كرفان.
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المزيد عن: مخيم الزعتري الظروف الجوية الأردن إخلاء
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