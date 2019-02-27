أزمة بين قناة المحور ونادي الزمالك

رفضت إدارة قناة المحور مطالب مسئولي نادي الزمالك خلال الساعات الماضية بشأن تغيير اسم البرنامج الخاص بالنادي وظهوره من جديد بعد قرار المجلس الأعلى للإعلام بإيقاف برنامج "الزمالك اليوم".





ويمارس مسئولو الزمالك ضغوطات كبيرة على إدارة قناة المحور من أجل حسم الأمر وظهور البرنامج في الأيام الجارية بشكل طبيعي.





وكان الزمالك قد اشترى ساعات "هواء" عبر قناة المحور في برنامج يومي خاص بنادي الزمالك للدفاع عن النادي في كل القضايا.



