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يلا شوت – YouTube مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر| كورة اون لاين | كورة لايف | كورة ستار | كول كورة جول

الأربعاء 27/فبراير/2019 - 09:02 م
يلا شوت – YouTube مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر| كورة اون لاين | كورة لايف | كورة ستار | كول كورة جول
مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر
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كشف الأرجنتيني سانتياغو سولاري مدرب فريق ريال مدريد في ظهر اليوم الأربعاء الموافق 27 فبراير 2019 عن قائمة فريقه الملكي، والتي سوف تكون حاضرة في مباراة الكلاسيكو اليوم أمام ضيفه وغريمه التقليدي فريق برشلونة في إطار مسابقة كأس ملك إسبانيا.

وتُقام مباراة ريال مدريد وبرشلونة في مساء اليوم الأربعاء على ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد، علماً بأن هذه المباراة تأتي ضمن مباريات الإياب في إطار الدور نصف النهائي في مسابقة كأس ملك إسبانيا 2018 / 2019 م.

وجاءت قائمة فريق ريال مدريد التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: كيلور نافاس / تيبو كورتوا / لوكا زيدان.
خط الدفاع: داني كارفاخال / سيرجيو راموس / ناتشو فيرنانديز / رافاييل فاران / مارسيلو فييرا / ألفارو أوُدريوثولا / سيرجيو ريجوُلون.
خط الوسط: كارلوس كاسيميرو / فالفيردي / لوكا مودريتش / توني كروس / داني سيبايوس / لوكاس فاسكيز / ماركو أسينسيو / جاريث بيل.
خط الهجوم: كريم بنزيمة / فينيسيوس جونيور.

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