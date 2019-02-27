يلا شوت | مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم الكلاسيكو 2019 كورة لايف yalla shoot koora live

يقدم موقع مصر سبورت خدمة مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم في كأس ملك إسبانيا، يلا شوت الجديد كورة لايف اون لاين حيث يصطدم فريق برشلونة في مساء اليوم الأربعاء الموافق 27 فبراير 2019 بمضيفه فريق ريال مدريد على أرضية ملعب سانتياغو بيرنابيو بالعاصمة الإسبانية مدريد، وستقام مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم في إطار إياب الدور نصف النهائي ضمن فعاليات بطولة كأس ملك إسبانيا 2018 / 2019.





ويحتل فريق برشلونة في الوقت الحالي صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني مع امتلاكه في رصيده 57 نقطة، وفي مقابل ذلك يحتل فريق ريال مدريد في الوقت الحالي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني مع امتلاكه في رصيده 48 نقطة.





ينتظر الفريق الكاتالوني بخلاف مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم أربع مباريات هامة للغاية في الفترة القليلة القادمة بعد مباراته المقبلة مع نظيره فريق ريال مدريد، حيث يواجه فريق برشلونة في المباراة الأولى مضيفه فريق ريال مدريد في بطولة الدوري الإسباني.





وفي المباراة الثانية سوف يواجه فريق برشلونة ضيفه فريق رايو فاليكانو في بطولة الدوري الإسباني، وفي المباراة الثالثة سوف يواجه فريق برشلونة ضيفه فريق أولمبيك ليون الفرنسي في بطولة دوري أبطال أوروبا، أما المباراة الرابعة سوف تجمع بين فريق برشلونة وبين مضيفه فريق ريال بيتيس في بطولة الدوري الإسباني.





من المتوقع أن تتكون تشكيلة فريق برشلونة في هذه المباراة على النحو التالي: تير شتيغن / نيلسون سيميدو / جيرارد بيكيه / كليمنت / جوردي ألبا / سيرجيو بوسكيتس / إيفان راكيتيتش / أرتورو فيدال / عثماني ديمبيلي / ليونيل ميسي / لويس سواريز.





يُعتبر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هو هداف فريق برشلونة في بطولة الدوري الإسباني في الموسم الحالي، وذلك بعدما نجح في تسجيل 25 هدفاً لمصلحة فريقه الكتالوني، وفي مقابل ذلك يُعتبر النجم الفرنسي كريم بنزيمة هو هداف فريق ريال مدريد في البطولة ذاتها، وذلك بعدما نجح في تسجيل 11 هدفاً لمصلحة فريقه الملكي.





أما من جهة صناعة اللعب يُعتبر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هو أفضل صانع ألعاب في صفوف فريق برشلونة في بطولة الدوري الإسباني في الموسم الحالي، وذلك بعدما نجح في صناعة 11 هدفاً لمصلحة فريقه الكتالوني، وفي مقابل ذلك يُعتبر النجم الكرواتي لوكا مودريتش هو أفضل صانع ألعاب في فريق ريال مدريد في البطولة ذاتها بعدما صنع 4 أهداف لمصلحة فريقه.





وكان فريق برشلونة قد نجح في التتويج بلقب كأس ملك إسبانيا في 30 مناسبة سابقة على مر التاريخ بأكمله، وفي مقابل ذلك نجح فريق ريال مدريد في التتويج بلقب كأس ملك إسبانيا في 19 مناسبة سابقة على مر التاريخ بأكمله.





سيكون إمكانية مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر متاحاً اليوم عبر قناتي بي إن سبورت 1+3، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، وفي تمام الحادية عشرة بتوقيت السعودية.



