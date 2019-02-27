تشكيل برشلونة الرسمي أمام ريال مدريد
الأربعاء 27/فبراير/2019 - 08:59 م
أحمد عصام
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أعلن إرنستو فالفيردي المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، عن تشكيلة فريقه الأساسية والتي ستخوض مباراته أمام نادي ريال مدريد، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات إياب دور النصف نهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا.
وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-
حراسة المرمى : تير شتيجن.
خط الدفاع : سيميدو - بيكيه - لانجليت - جوردي ألبا.
خط الوسط : بوسكيتس - راكتيتش - سيرجو روبرتو - ديمبلي.
خط الهجوم : ليونيل ميسي - لويس سواريز.
وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين على ملعب الكامب نو، بنتيجة هدف لكل فريق، حيث أحرز فاسكيز هدف ريال مدريد، وسجل مالكوم هدف التعادل للبارسا في الشوط الثاني من المباراة.
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