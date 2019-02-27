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بعثة الإسماعيلي تصل الجزائر

الأربعاء 27/فبراير/2019 - 08:57 م
بعثة الإسماعيلي تصل الجزائر
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الفجر الرياضي
 
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وصلت بعثة الفريق الأول للنادى الإسماعيلى، إلى مطار هوارى بومدين الدولى بالعاصمة الجزائرية للدخول فى معسكر مغلق إستعدادًا لملاقاة شباب قسنطينة.

وكان الدراويش قد غادر مطار القاهرة الدولى ظهر الأربعاء بقائمة تضم 20 لاعبًا شهدت غياب القائد محمود متولى للإصابة.

ويحل الإسماعيلى ضيفًا على القسنطينى مساء السبت المقبل فى الجولة الرابعة بدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

ويستعد أعضاء البعثة برئاسة المستشار محمد الكليه لإستقلال الطائرة الآخرى التى ستتجه إلى مدينة قسنطينة نظرًا لبعدها عن العاصمة بأكثر من 400 كيلو متر.
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