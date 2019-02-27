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وزير الشباب والرياضة: أعرف حدودي جيدًا ولن أسمح لأحد بالتدخل في أمور الدولة.."صور"

الأربعاء 27/فبراير/2019 - 04:49 م
وزير الشباب والرياضة: أعرف حدودي جيدًا ولن أسمح لأحد بالتدخل في أمور الدولة..صور
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إسماعيل منطاوي تصوير: ولاء غنيم
 
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قال الدكتور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، أنهرك اتحاد الكرة والأندية تعمل مايخص شأنها ويعرف جيدًا حدود الوزارة.

 

وتابع "صحبي" خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقد بالمركز الأولمبي بالمعادي للكشف عن إنجازات الوزارة، "البعض يتحدث الوزير قوي أو الوزارة ضعيفة في بعض الأمور ولكننا لا نتحرك إلا في الوقت المناسب وأعرف حدودي، وعندما تمس الأمور مصالح الدولة وأمنها يكون التدخل حاسما".

وزير الشباب والرياضة: أعرف حدودي جيدًا ولن أسمح لأحد بالتدخل في أمور الدولة.."صور"
وزير الشباب والرياضة: أعرف حدودي جيدًا ولن أسمح لأحد بالتدخل في أمور الدولة.."صور"
وزير الشباب والرياضة: أعرف حدودي جيدًا ولن أسمح لأحد بالتدخل في أمور الدولة.."صور"
وزير الشباب والرياضة: أعرف حدودي جيدًا ولن أسمح لأحد بالتدخل في أمور الدولة.."صور"
وزير الشباب والرياضة: أعرف حدودي جيدًا ولن أسمح لأحد بالتدخل في أمور الدولة.."صور"
وزير الشباب والرياضة: أعرف حدودي جيدًا ولن أسمح لأحد بالتدخل في أمور الدولة.."صور"
وزير الشباب والرياضة: أعرف حدودي جيدًا ولن أسمح لأحد بالتدخل في أمور الدولة.."صور"
وزير الشباب والرياضة: أعرف حدودي جيدًا ولن أسمح لأحد بالتدخل في أمور الدولة.."صور"
وزير الشباب والرياضة: أعرف حدودي جيدًا ولن أسمح لأحد بالتدخل في أمور الدولة.."صور"
وزير الشباب والرياضة: أعرف حدودي جيدًا ولن أسمح لأحد بالتدخل في أمور الدولة.."صور"
وزير الشباب والرياضة: أعرف حدودي جيدًا ولن أسمح لأحد بالتدخل في أمور الدولة.."صور"
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