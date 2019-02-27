وزير الشباب والرياضة: أعرف حدودي جيدًا ولن أسمح لأحد بالتدخل في أمور الدولة.."صور"
الأربعاء 27/فبراير/2019 - 04:49 م
إسماعيل منطاوي تصوير: ولاء غنيم
Advertisements
Advertisements
قال الدكتور وزير الشباب
والرياضة الدكتور أشرف صبحي، أنهرك اتحاد الكرة والأندية تعمل مايخص شأنها ويعرف جيدًا
حدود الوزارة.
وتابع "صحبي"
خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقد بالمركز الأولمبي بالمعادي للكشف عن إنجازات الوزارة،
"البعض يتحدث الوزير قوي أو الوزارة ضعيفة في بعض الأمور ولكننا لا نتحرك إلا
في الوقت المناسب وأعرف حدودي، وعندما تمس الأمور مصالح الدولة وأمنها يكون التدخل
حاسما".
Advertisements