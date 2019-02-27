PRO كورة Live.. مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر يوتيوب مباشر يلا شوت صلاح Liverpool دون تقطيع

في مباراة جديدة للريدز ببطولة الدوري الإنجليزي، يحل فريق واتفورد ضيفًا على ليفربول على أرضية ملعب أنفيلد اليوم الأربعاء 27 فبراير 2019، في إطار منافسات الجولة 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2018-2019، كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر.

مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر:

واصل ليفربول مسلسل السقوط في فخ التعادل من جديد في ديربي قوي أمام مانشستر يونايتد دون أهداف، في الجولة 27 من الدوري الإنجليزي، وبهذا التعادل بقى زملاء محمد صلاح في المركز الأول مؤقتًا في جدول الترتيب برصيد 66 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن السيتيزنس صاحب المركز الثاني، وحتى الآن استطاع الريدز أن يحقق 20 انتصار، وتعادل في ست مباريات، وتلقى هزيمة واحدة فقط، بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد.

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فاز فريق واتفورد في آخر مباريات في البريميرليج أمام كارديف، وفازوا في هذا اللقاء بخماسية مقابل هدف، ويحتل الفريق حاليًا المركز السابع برصيد 40 نقطة خلف تشيلسي صاحب المركز السادس، فبعد 27 مباراة استطاع الفريق تحقيق الانتصار في 11 مباراة، وتعادل في سبع وخسر تسع مباريات، مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر.

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سيبدأ المدرب يورجن كلوب بتشكيلته المعتاد عليها مع الفريق، وسيدفع بفان دايك وجويل ماتيب في قلب الدفاع، وسيدخل دانييل ستوريدج لقيادة هجوم الفريق لتعويض غياب البرازيلي المصاب بجانب محمد صلاح وماني، بينما سيلعب راسيا مدرب واتفورد بالثنائي ماريابا وكريج كاثكارت في دفاع الفريق، أمام في الأمام فسيتواجد جيرارد ديولوفيو وتروي ديني لقيادة هجوم واتفورد في هذا اللقاء.

موعد مباراة ليفربول والقنوات الناقلة:

سيكون النجم المصري محمد صلاح على رأس تشكيل فريقه في مباراة اليوم، ويسعى لزيادة رصيده والانفراد بلقب هداف الدوري الإنجليزي، حيث يحتل صدارة هدافي البريمير ليج برصيد 17 هدفا، وتنقل المباراة في العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة عبر قناة بي ان سبورت الرياضية.