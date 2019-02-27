بث حي الآن (Bein Sport) مباراة (برشلونة وريال مدريد) بث مباشر يلا شوت جوال في الكاس (رابط سريع)
الأربعاء 27/فبراير/2019 - 04:46 م
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(Bein Sport) مباراة (برشلونة وريال مدريد) بث مباشر يلا شوت جوال في الكاس (رابط سريع)
تقدم "الفجر الرياضي" خدمة البث المباشر لمباراة برشلونة وريال مدريد في إطار منافسات إياب الدور قبل النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا، يوم الأربعاء الموافق 27 فبراير 2019.
(Bein Sport) مباراة (برشلونة وريال مدريد) بث مباشر يلا شوت جوال في الكاس (رابط سريع)
مشاهدة برشلونة وريال مدريد بث مباشر فى كاس اسبانيا- مباراة الكلاسيكو
ويمكن مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد، التي تقام على ملعب "سانتياجو برنابيو"، على قنوات "بي إن سبورت" الساعة 10 مساءً.
(Bein Sport) مباراة (برشلونة وريال مدريد) بث مباشر يلا شوت جوال في الكاس (رابط سريع)
مشاهدة برشلونة وريال مدريد بث مباشر فى كاس اسبانيا- مباراة الكلاسيكو
وانتهت مواجهة الذهاب بين الفريقين بالتعادل بهدف لكل فريق حيث يأمل الفريق الملكي لتحقيق الفوز مستغلًا عاملي الأرض والجمهور من أجل توجيه ضربة قاسية لأحد أهم الخصوم، بينما يحتاج برشلونة لتحقيق الفوز من أجل التأهل إلى المباراة النهائية.
(Bein Sport) مباراة (برشلونة وريال مدريد) بث مباشر يلا شوت جوال في الكاس (رابط سريع)
مشاهدة برشلونة وريال مدريد بث مباشر فى كاس اسبانيا- مباراة الكلاسيكو
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