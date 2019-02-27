بث مباشر مباراة برشلونه وريال مدريد وموعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر في اهم مباريات اليوم | يلا شوت | اون لاين

مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم تشاهدونها في بث مباشر على قنوات beIN SPORTS وعلى الانترنت على beIN CONNECT.

مشاهدة البث المباشر لمباراة ريال مدريد وبرشلونة

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة والقنوات الناقلة

المباراة الموعد القنوات الناقلة

ريال مدريد x برشلونة

الأربعاء 27 فبراير





الساعة الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة

الساعة العاشرة بتوقيت مصر

beIN SPORTS HD1

beIN SPORTS HD3

beIN SPORTS HD9

beIN SPORTS HD12 تعليق إنجليزي

beIN SPORTS HD14 تعليق فرنسي

سيكون عشاق كرة القدم على موعد مع مواجهة مثيرة ضمن أهم مباريات اليوم تجمع بين الغريمين ريال مدريد وبرشلونة في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، حيث انتهت مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي 1-1 على ملعب "كامب نو".

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة ضد برشلونة اليوم

كيلور نافاس - كارفخال - فاران - راموس - مارسيلو - مودريتش - كاسيميرو - كروس - لوكاس فاسكيز - كريم بنزيما - فينيسيوس جونيور.

تشكيلة برشلونة المتوقعة ضد ريال مدريد اليوم

تير شتيغن - سيرجي روبيرتو - جيرارد بيكيه - لونغليه - جوردي ألبا - سيرجيو بوسكيتس - كوتينيو - راكيتيتش - ليونيل ميسي - ديمبيلي - لويس سواريز.

شاهد ملخص واهداف مباراة برشلونة وريال مدريد

هذا هو الكلاسيكو رقم 36 بين الغريمن في كأس ملك اسبانيا - فاز برشلونة في 15 مباراة مقابل 12 لريال مدريد وحسمت نتيجة التعادل 8 مواجهات.

معلق مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم

مباراة ريال مدريد وبرشلونة سيعلق عليها الزملاء عصام الشوالي وحسن العيدروس وأحمد الطيب.

كما بإمكانكم مشاهدة البث المباشر لمباراة ريال مدريد وبرشلونة بتعليق إنجليزي وفرنسي على قناتي beIN SPORTS HD 12 و beIN SPORTS HD 14.



