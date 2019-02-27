نيكول سابا ناعية ضحايا حادث قطار محطة مصر: "لإمتى الإهمال والاستهتار بحياة الناس"

نعت المطربة اللبنانية نيكول سابا ضحايا حريق قطار رمسيس الذي اندلع صباح اليوم الأربعاء وأسفر عن مقتل أكثر من ٢٤ راكبًا، وأصابة العشرات، متسائلة إلى متى سيظل الإهمال والاستهتار بحياة الناس..

وغردت "نيكول" عبر حسابها بموقع "تويتر": "الله يرحم أموات حادث قطار محطة رمسيس، وينجّي كل المصابين ويصبّر أهاليهم الناس دول مالهمش ذنب غير أنهم كانوا يمارسوا حياتهم اليومية الطبيعية! لامتى الإهمال والاستهتار بحياة الناس!! ‏حكمتك يارب #مصر".

واندلع حريق صباح اليوم الأربعاء، بأحد القطارات داخل محطة سكك حديد مصر بمنطقة رمسيس، وهرعت سيارات الإطفاء إلى المكان وتمت السيطرة عليه، فيما قامت سيارات الإسعاف بالتوجه إلى المكان لنقل المصابين.

وأكدت وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، أن الحادث أسفر عن 20 حالة وفاة و43 مصابا.