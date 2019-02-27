يلا شوت - YOUTUBE مشاهدة مباراة برشلونه وريال بث مباشر.. مباراة برشلونة وريال مدريد "كلاسيكو الأرض" الآن live

تقدم "الفجر الرياضي"، بثًا مباشرًا لمباراة ريال مدريد وضيفه برشلونة، التي تجمعهما على ملعب "سانتياجو برنابيو" في إياب نصف نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا.

وتنشر "الفجر" موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة برشلونة، وريال مدريد، في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة، ويديرها الحكم خوسي ماريا سانشيز مارتينيز اللقاء، ويعلق كل من عصام الشوالي من الملعب - حسن العيدروس - أحمد الطيب.

ومن المتوقع أن يبدأ فريق برشلونة المباراة بتشكيل مكون من:

- حراسة المرمى: سيليسن.

- الدفاع: سيرجى روبرتو - بيكيه - لينجليه - خوردى البا.

- الوسط: راكيتيتش - بوسكيتش - آرثر.

خط الهجوم: كوتينيو - ميسى - سواريز.

وعلى الجانب الآخر من المنتظر أن يبدأ ريال مدريد بتشكيل مكون من:

نافاس، كارفاخال، فاران، راموس، مارسيلو، يورينتي، كروس، سيبايوس، ڤينيسيوس، بنزيما، وفاسكيز.

وعلى مقاعد البدلاء: كورتوا، ناتشو، ريجيلون، كاسيميرو، ايسكو، بيل وأسينسيو.

مشاهدة البث المباشر لمباراة برشلونة وريال مدريد اليوم الأربعاء.



