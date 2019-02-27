وزير الاتصالات يلتقي نظيره السعودي لبحث التعاون بين البلدين في مجال تكنولوجيا المعلومات

التقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة ببرشلونة؛ مع المهندس عبد الله بن عامر السواحه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، تم خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتبادل الخبرات بين البلدين في مجال الحكومة الالكترونية والتحول إلى المجتمع الرقمي.





وخلال اللقاء أكد طلعت على حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على اقامة تعاون بناء ومثمر مع الشقيقة السعودية لإقامة مشروعات اقتصادية في المجالات ذات الاهتمام المشترك لتكون نموذجاً يحتذي به في التعاون بين البلدين، موضحا استراتيجية الوزارة التي ترتكز على محورين رئيسيين وهما تحقيق التحول الرقمي وبناء الانسان؛ مشيراً إلى أن مصر لديها 17 مدينة جديدة سوف تصبح مدن ذكية من خلال إنترنت الأشياء.





وأضاف الوزير أنه تم الاتفاق على التعاون في مجال تحفيز الشباب على الابتكار في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وصقل مهاراتهم ونقل التجربة المصرية في مجال التدريب التكنولوجي من خلال ايفاد مدربين متخصصين وبرامج تدريبية إلى اشقائنا في المملكة، والتعاون في توفير برامج تدريبية متخصصة من خلال منصة رقمية واتاحتها للشباب العربي بالمجان.





ومن جانبه استعرض المهندس عبد الله بن عامر السواحه المشروعات التي ينفذها قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي لبناء اقتصاد رقمي ودعم الاقتصاد التشاركي؛ مشيرا إلى أهمية التعاون بين البلدين في مجال بناء قدرات الشباب خاصة وأنه يتم بحث إمكانية انشاء معهد لتكنولوجيا المعلومات في السعودية على غرار معهد تكنولوجيا المعلومات "ITI " في مصر.





وشهد اللقاء الاتفاق على تشكيل فرق عمل لمتابعة تنفيذ المشروعات المشتركة في كافة مجالات التعاون مثل: ريادة الاعمال في الألعاب الرقمية والذكاء الاصطناعي والامن السيبراني وسلسلة الكتل التي تحظى باهتمام مشترك من الجانبين.





وفي ختام اللقاء اشار المهندس عبد الله بن عامر السواحه إلى أنه سوف يقوم بزيارة لمصر خلال النصف الأول من هذا العام على رأس وفد رفيع المستوى؛ وسوف تتضمن أجندة عملها على جانب استثماري.









وعلى صعيد أخر شهد طلعت وتشاك روبينز رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لشركة سيسكو العالمية مراسم توقيع اتفاقية بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات" ايتيدا"، وشركة سيسكو العالمية، للتعاون في تنفيذ المبادرة الرئاسية "أفريقيا لإبداع التطبيقات والألعاب الرقمية. ونصت الاتفاقية على التعاون بين الطرفين للترويج للمبادرة في عدد من الدول الأفريقية: "جنوب أفريقيا، ونيجيريا، والمغرب، وتونس، والكونغو، والجزائر، والسنغال، والكاميرون، وأوغندا، وكينيا، وإثيوبيا، وموريشيوس."





تأتي هذه الاتفاقية كأحد الخطوات التنفيذية التي تتخذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتفعيل بنود مذكرة تفاهم بين الوزارة وشركة "سيسكو" العالمية والتي تم توقيعها في ديسمبر الماضي بهدف تعزيز عمليات التحول الرقمي وتحفيز برامج الابداع التكنولوجي التي تنفذها الحكومة المصرية في إطار جهودها لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكارات الرقمية.





وأكد طلعت على اهتمام الدولة ببناء قدرات الشباب من خلال اتاحة التدريب المتخصص في إطار تنفيذ عدد من المبادرات ومنها مبادرة رواد تكنولوجيا المستقبل؛ مستعرضا أهم المشروعات والبرامج التي يتم تنفيذها لدعم الابتكار وريادة الأعمال لدى الشباب من خلال التعاون مع الشركات العالمية في استضافة مراكز أبحاث وتطوير، فضلا عن دعم واحتضان الشركات الناشئة في مركز الابداع التكنولوجي وريادة الأعمال "تيك"؛ مشيرا الى الجهود التي تبذلها الوزارة لتنفيذ مبادرة أفريقيا لإبداع التطبيقات والألعاب الرقمية.





ومن جانبه رحب تشاك روبينز بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ مؤكدا على أهمية الشراكة بين الجانبين.





هذا وتنص الاتفاقية على أن تقوم شركة سيسكو العالمية من خلال برنامج أكاديمية سيسكو للتواصل الشبكي بالتعاون مع مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال "تيك"- التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات- بإتاحة 3 دورات تدريبية في لغات البرمجة المختلفة وتطوير الألعاب الرقمية، وذلك بالإضافة إلى تقديم دورات تدريبية في مجال ريادة الأعمال.





ويتبع مرحلة التدريب؛ تنظيم مسابقة حيث سيتم تشكيل فرق من المتدربين الذين اجتازوا الدورات بنجاح من كل بلد للعمل على تطوير حلول وأفكار في مجال تطوير التطبيقات والألعاب الرقمية، والذي سيتبعه اختيار الفرق ومرحلة التوجيه وبناء القدرات المتعلقة بتأسيس الأعمال وذلك خلال مرحلة تطوير المشروعات.





ومن المقرر أن تستضيف مصر المرحلة النهائية من المسابقة حيث سيتم تقييم الفرق النهائية من خلال لجنة تقييم مشتركة مشكلة من ايتيدا وسيسكو ومركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، والتي ستختار أفضل الفرق والأفكار التي يمكن أن تصبح شركات ناشئة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع إتاحة عدد من الجوائز المالية والعينية للفرق الفائزة.





وقع الاتفاقية مها رشاد القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، وباستورا فاليرو نائب رئيس شركة سيسكو العالمية لشؤون السياسات العامة والشؤون الحكومية في مناطق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وروسيا.





الجدير بالذكر أن مبادرة أفريقيا لإبداع التطبيقات والألعاب الرقمية تتيح مسارات تدريبية مجانية، حيث تقبل المبادرة خريجي الجامعات بداية من عام 2006 والدفعات التالية لها أو طلاب الجامعات المتوقع اتمام مرحلة دراستهم الجامعية خلال العامين المقبلين، وتشترط المبادرة على المتقدمين أن يكون لديهم المعرفة الأساسية بمجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وغيرها من المعايير الأخرى والمتاحة على صفحة التسجيل في المبادرة على شبكة المعلومات الدولية الأنترنت، ولقد تم إطلاق هذه المبادرة بهدف تأهيل الشباب المصري والإفريقي في مجالات تطبيقات الألعاب التكنولوجية وبرمجة التطبيقات الرقمية المختلفة حيث تستهدف تدريب وتأهيل 10 ألاف شاب مصري وأفريقي على استخدام وتوظيف التكنولوجيا الحديثة، وإنشاء 100 شركة ناشئة في هذه المجالات.



