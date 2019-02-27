ماكرون: حان الوقت لكي يتخذ الشعب البريطاني خياراته
وأضاف ماكرون، في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في باريس، "حان الوقت لكي يتخذ الشعب البريطاني خياراته".
ورفض مجلس العموم البريطاني، الشهر الماضي، الخطة التي اتفقت عليها رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي، بأغلبية بلغت 432 نائبا، مقابل 202 وافقوا على الخطة.
وكانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت بدء العمل بخطة طوارئ، تحسبا لعدم موافقة البرلمان البريطاني على مسودة الاتفاق على الخروج من الاتحاد الأوروبي، حيث يبدأ تنفيذ 14 خطوة لضمان مصالح المواطنين والشركات الأوروبية في بريطانيا في حال عدم التوصل لاتفاق.
وتسعى ماي للحصول على ضمانات قانونية وسياسية من زعماء الاتحاد الأوروبي بشأن ترتيبات الوضع الخاص للحدود بين أيرلندا العضو بالاتحاد وإقليم أيرلندا الشمالية البريطاني، بما يضمن عدم قيام "حدود جامدة" بينهما.
ويرفض مسؤولو الاتحاد إعادة التفاوض على الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الطرفين حول الانسحاب في نوفمبر من العام الماضي.
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