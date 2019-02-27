بث مباشر.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كأس الملك
الأربعاء 27/فبراير/2019 - 04:32 م
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قراء الفجر الكرام ننشر لكم بث مباشر.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كأس الملك كلاسيكو الارض اليوم 27 فبراير 2019 .
ويلتقي ريال مدريد مع برشلونة ضمن منافسات إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.
وجاءت قائمة الفريق الملكي كالتالي:
حراسة المرمى: نافاس، كورتوا، لوكا زيدان.
خط الدفاع: كارفاخال، راموس، فاران، ناتشو، مارسيلو، أودريوزولا، ريجيلون.
خط الوسط: توني كروس، لوكا مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، ماركو أسينسيو، داني سيبايوس.
خط الهجوم: كريم بنزيما، جاريث بيل، لوكاس فاسكيز، فينيسيوس جونيور.
قائمة برشلونة
في حراسة المرمى: تير شتيجن، إيناكي بينيا وسيليسين
الدفاع: بيكيه، لونجليه، أومتيتي، روبيرتو، سيميدو وألبا
وسط الميدان: بوسكيتس، أرتور، راكيتيتش، كوتينيو، ألينيا وفيدال
الهجوم: ليونيل ميسي، لويس سواريز، عثمان ديمبيلي ومالكوم
بث مباشر.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كأس الملك
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