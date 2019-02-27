قراء الفجر الكرام ننشر لكم بث مباشر.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كأس الملك كلاسيكو الارض اليوم 27 فبراير 2019 .





ويلتقي ريال مدريد مع برشلونة ضمن منافسات إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.





وجاءت قائمة الفريق الملكي كالتالي:





حراسة المرمى: نافاس، كورتوا، لوكا زيدان.





خط الدفاع: كارفاخال، راموس، فاران، ناتشو، مارسيلو، أودريوزولا، ريجيلون.





خط الوسط: توني كروس، لوكا مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، ماركو أسينسيو، داني سيبايوس.





خط الهجوم: كريم بنزيما، جاريث بيل، لوكاس فاسكيز، فينيسيوس جونيور.





قائمة برشلونة





في حراسة المرمى: تير شتيجن، إيناكي بينيا وسيليسين





الدفاع: بيكيه، لونجليه، أومتيتي، روبيرتو، سيميدو وألبا





وسط الميدان: بوسكيتس، أرتور، راكيتيتش، كوتينيو، ألينيا وفيدال





الهجوم: ليونيل ميسي، لويس سواريز، عثمان ديمبيلي ومالكوم





بث مباشر.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كأس الملك



