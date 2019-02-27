إدوارد ينعى ضحايا حادث قطار محطة مصر

نعى الفنان إدوارد، ضحايا حريق قطار محطة مصر، الذي اندلع صباح اليوم الأربعاء وأسفر عن مقتل أكثر من ٢0 راكبًا، وإصابة العشرات، داعيًا الله أن يصبر أهل الضحايا ويشفى المصابين.

وكتب "إدوارد"، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"،: "‏‏‏‏خالص التعازي لأسر ضحايا حادث محطة مصر اليوم وربنا يصبر أهلهم ويشفي المصابين #محطة_مصر".

واندلع حريق صباح اليوم الأربعاء، بأحد القطارات داخل محطة سكك حديد مصر بمنطقة رمسيس، وهرعت سيارات الإطفاء إلى المكان وتمت السيطرة عليه، فيما قامت سيارات الإسعاف بالتوجه إلى المكان لنقل المصابين.

وأكدت وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، أن الحادث أسفر عن 20 حالة وفاة و43 مصابا.