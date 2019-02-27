لايف (كأس ملك أسبانيا) مشاهدة مباراة برشلونه وريال مدريد بث مباشر لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في كاس الملك اسبانيا يلا ش

(كأس ملك أسبانيا) مشاهدة مباراة برشلونه وريال مدريد بث مباشر لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في كاس الملك اسبانيا يلا شووتHD

قضت محكمة أوروبية اليوم الثلاثاء، بأن المفوضية الأوروبية فرضت عقوبة غير مناسبة بحق ناديي برشلونة وريال مدريد الإسبانيين واثنين أخرين من أندية كرة القدم ، في القضية الخاصة بالحضول على أفضلية في التعامل الضريبي.

(كأس ملك أسبانيا) مشاهدة مباراة برشلونه وريال مدريد بث مباشر لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في كاس الملك اسبانيا يلا شووتHD





ويتعلق الأمر بقرار فرضته المفوضية الأوروبية في 2016 ، بداعي أن سبعة أندية إسبانية انتهكت قواعد المساعدات الحكومية المعمول بها لدى الاتحاد الأوروبي.

(كأس ملك أسبانيا) مشاهدة مباراة برشلونه وريال مدريد بث مباشر لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في كاس الملك اسبانيا يلا شووتHD





وادعت المفوضية حينها أن الدعم العام ، المتمثل في إعفاءات ضريبية لأعوام ، منح تلك الأندية أفضلية غير عادلة على حساب أندية أخرى.

(كأس ملك أسبانيا) مشاهدة مباراة برشلونه وريال مدريد بث مباشر لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في كاس الملك اسبانيا يلا شووتHD





ومن بين تلك الأندية ، برشلونة المتوج بلقب الدوري الإسباني ثلاث مرات خلال آخر أربعة مواسم وغريمه ريال مدريد المتوج بدوري أبطال أوروبا في المواسم الثلاثة الماضية.

(كأس ملك أسبانيا) مشاهدة مباراة برشلونه وريال مدريد بث مباشر لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في كاس الملك اسبانيا يلا شووتHD





وتصنف أربعة من تلك الأندية السبعة التي شملتها لائحة الاتهام في 2016 ، ومن بينهم برشلونة وريال مدريد ، على أنها كيانات غير ربحية بدلا من "شركات رياضية عامة محدودة" ، التصنيف الذي تحولت إليه العديد من الهيئات الرياضية بعد عام 1990 من أجل الامتثال للقواعد الضريبية الجديدة.

(كأس ملك أسبانيا) مشاهدة مباراة برشلونه وريال مدريد بث مباشر لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في كاس الملك اسبانيا يلا شووتHD





ويعني تصنيف الأندية الأربعة بأنها مؤسسات غير ربحية ، أن تفرض عليها ضرائب بنسب أقل.





وكان برشلونة قد تقدم باستئناف ضد قرار المفوضية ، لدى المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي.





وجاء قرار المحكمة اليوم أيضا لصالح برشلونة وريال مدريد وكذلك أوساسونا وأتلتيك بيلباو.

(كأس ملك أسبانيا) مشاهدة مباراة برشلونه وريال مدريد بث مباشر لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في كاس الملك اسبانيا يلا شووتHD