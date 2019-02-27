بمناسبة عيد الأم.. "مصر الخير" تطلق مبادرة لفك كرب 2000 غارم وغارمة (صور)



وقالت سهير عوض، مدير برنامج الغارمين في مؤسسة مصر الخير، إنه تم الاتفاق علي توجيه مبلغ 10 جنيهات، من أي عملية شراء تتم خلال شهر مارس على موقع جوميا، لحملة مؤسسة مصر الخير لفك كرب 2000 أم غارمة، علي أن يتم الإعلان عن هذه المبادرة من خلال إعلانات على التليفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي.



وأضافت أن هذا التعاون يؤكد اهتمام شركة جوميا بالأمهات الغارمات في الفترة المقبلة وتوجيه كل الدعم لهم، مرحبة بدعم واهتمام كافة الوزارات والهيئات والشركات والقطاع الخاص ورجال الأعمال بقضايا الغارمين، مشير إلي أن فئة الغارمين علي رأس الفئات الأكثر احتياجا، ولهذا وضعت مؤسسة مصر منذ تأسيسها في عام 2007، قضية الغارمين علي رأس أولوياتها وأطلقت في فبراير ٢٠١٠ برنامج مستقل لفك كربهم وتوفير فرص عمل وحياة كريمة لهم، خاصة وأن هناك عشرات أو مئات الآلاف من الغارمين، في مصر، بعضهم خلف القضبان، والكثير منهم مهدد بالسجن. وأوضحت أن مؤسسة مصر الخير لم تكتفي مؤسسة مصر الخير بفك الكرب، بل علمت علي عدم وقوعهم في دائرة الغرم مرة أخري، من خلال رفع الحاجة عن هذه الفئات بالتمكين الاقتصادي.



وأكدت أنه لعلاج المشكلة من جذورها، قام برنامج الغارمين بوضع خطة للتمكين الشامل، وبالفعل بدأنا في إنشاء سلسلة مصانع صغيرة للسجاد، والمنسوجات اليدوية بدأت بخمس مصانع في قرية ابيس بمحافظة الإسكندرية واطفيح في محافظة الجيزة، بهدف إعادة صياغة حياة هؤلاء الأسر من الناحية الاجتماعية، والصحية، والتعليمية لأولادهم ودعمهم في مراحل التعليم لِسَد فجوة الجهل.



وأشارت إلى أن البرنامج أخذ على عاتقه فتح باب جديد في حياة هؤلاء الأسر سواء الغارمين أو الأسر الأكثر احتياجا فبدأنا برحلة تدريب، وتعليم الحرف اليدوية حتي يصبح لديهم مهنة تفتح لهم باب الرزق، وذلك بالاستعانة بأهل الخبرة، خلال توفير فرص عمل لهم من خلال إقامة مشروعات صغيرة وتوفير فرص تدريبية لهم ومستلزمات الإنتاج فضلا عن توفير كورسات تدريبية لتسويق منتجاتهم، أو من لم يستطيع إقامة مشروع يتم توفير فرصة عمل له في مصانع مصر الخير المنتشرة في عدة محافظات مثل الإسكندرية والجيزة وسوهاج وشمال سيناء.





أعلن برنامج الغارمين بمؤسسة مصر الخير، بالتعاون مع إحدى الشركات الرائدة في مجال التجارة إلالكترونية، عن إطلاق مبادرة لفك كرب 2000 غارم وغارمة، خلال شهر مارس المقبل، مع العمل لتوفير مشروعات صغيرة لهم تساعدهم على إيجاد مصدر رزق دائم، وتمكينهم اقتصاديا، في إطار احتفالات بعيد الأم، ومبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجا.