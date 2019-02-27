قائمة إف سى مصر لمواجهة جمهورية شبين

أعلن "محمدصلاح" المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى اف سى مصر، عن قائمة الفريق، التى ستخوض مباراة جمهورية شبين، ضمن الجوله ال20 من منافسات دورى القسم الثانى.





وجاءت القائمة تضم كل من ( سعيد فتحي وأحمد سعد وأسامة رجب وإبراهيم أبو الريش ومصطفي حجاب وبلال سالم وعلاء عطا ومحمد العديسي وأحمد محسن ومحمود رامبو وبدوي عاشور وحميدة على وهشام عبد الحميد وويلس ومحمد ميخا ومحمد سمارة ورضا الويشي وأحمد عجلة وأحمد الصعيدي ومصطفى سلطان )



