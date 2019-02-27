ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

إحصائية مقلقة لبرشلونة قبل كلاسيكو الكأس

الأربعاء 27/فبراير/2019 - 11:51 ص
إحصائية مقلقة لبرشلونة قبل كلاسيكو الكأس
طباعة
Advertisements
 
Advertisements
يدخل برشلونة مباراة الإياب أمام ريال مدريد على ملعب سانتياجو برنابيو بسجل مقلق نوعاً ما خارج أرضه في مسابقة الكأس هذا الموسم.

وفي ثلاثة مباريات خاضها رجال المدرب إرنيستو فالفيردي هذا الموسم بعيداً عن كامب نو في الكأس الملك فازوا في مباراة واحدة بصعوبة على كولتورال ليونيسا، في حين خروا مرتين على أرض ليفانتي وإشبيلية على الترتيب.

وسيكون على برشلونة الحذر لأن في المبارتين السابقتين أمام إشبيلية وليفانتي كان هناك هامش للتدارك على ملعب كامب نو ولكن أمام ريال مدريد الوضع سيكون مغايراً لأن أي سقوط سيعني ليس فقط نهاية مشوار الكأس بل نهاية سطوة كاملة على البطولة بدأت منذ موسم 2014-2015 واستمرت لأربع نسخ متتالية.

هذا ويملك برشلونة 30 لقباً في رصيده في كأس ملك إسبانيا مقابل 19 لقب لريال مدريد.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يتوج بطلًا للدوري المصري ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي
آرسنال
-
x
21:45
-
بورنموث
ليفربول
-
x
22:00
-
واتفورد
كريستال بالاس
-
x
22:00
-
مانشستر يونايتد
مانشستر سيتي
-
x
22:00
-
وست هام يونايتد
تشيلسي
-
x
22:00
-
توتنهام هوتسبير
كأس إيطاليا
فيورنتينا
-
x
22:00
-
أتلانتا
كأس زايد للأندية الأبطال
النجم الساحلي - تونس
-
x
17:00
-
المريخ - السودان
كأس ملك إسبانيا
ريال مدريد
-
x
22:00
-
برشلونة